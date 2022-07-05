Звезды «Зенита» — фавориты в матче легенд PARI против «Спартака»

За день до Суперкубка России в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» состоится товарищеский Матч легенд PARI — с участием звездных игроков «Зенита» и «Спартака» прошлых лет. На поле выйдут бывшие футболисты сборной России, чемпионы и обладатели Кубка страны и Кубка УЕФА. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников на успех в грядущей встрече.

Аналитики PARI отдают небольшое предпочтение легендам «Зенита». Поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 2.05, который соответствует примерно 45% вероятности. Шансы звезд «Спартака» оцениваются коэффициентом 2.85 (около 32%). При этом ничейный исход котируется за 4.10 (приблизительно 23%).

По оценке аналитиков, команды, вероятнее всего, порадуют зрителей множеством забитых мячей. Сделать ставку на то, что в матче будет не менее шести голов, можно за 1.97.

В составе «Зенита» на поле выйдут Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Алексей Игонин, Валерий Цветков, Анатолий Тимощук, Олег Власов, Александр Спивак, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Анюков, Денис Угаров, Андрей Кобелев, Дмитрий Радченко, Евгений Тарасов и Юрий Окрошидзе.

Красно-белые футболки, как и в прежние времена, наденут Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Эдуард Мор, Александр Ширко, Валерий Шмаров, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Александр Самедов, Константин Головской, Максим Бузникин и Дмитрий Комбаров.

Матч начнется в 18:00. Судить встречу будет Алексей Николаев.