«Лига Ставок» подвела итоги акции «Умножаем на 100»

Завершены XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине, и мы поздравляем всех российских спортсменов с удачным выступлением!

Эта Олимпиада надолго запомнится нам яркими и острыми моментами, чувством гордости за родную страну и уважения к мастерству российского спорта.

Одним из самых зрелищных и объединяющих видов спорта на Олимпиаде стал, конечно же, хоккей.

Хоккейная сборная России показала красивую, техничную игру и стальную выдержку. Наша команда дошла до финала и получила олимпийское серебро. А благодаря акции «Умножаем на 100», организованной «Лигой Ставок» в поддержку Благотворительного Фонда «Созвездие Добра», наши хоккеисты смогли внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта России.

На протяжении всех матчей «Красной машины» букмекерская компания «Лига Ставок» превращала каждый гол, забитый нашей сборной в ворота противника, в деньги!

Итоговая сумма в 1 700 000 рублей отправилась в Благотворительный фонд «Созвездие Добра». На собранные средства Фонд планирует начать строительство спортивных объектов для детей-сирот в Белгородской области. А первым из них станет многофункциональная тренажёрная площадка в Прохоровском центре развития и социализации ребёнка.

«Создание спортивной инфраструктуры в регионах – это часть большой социальной программы «Лига Добра», которую Фонд активно развивает вместе с «Лигой Ставок». Мы строим для ребят футбольные площадки, ледовые коробки, закупаем оборудование, которое помогает им развивать свои спортивные навыки, поддерживать физическую форму. Огромная благодарность нашей сборной, нашим парням за красивый хоккей и олимпийский вклад в благотворительность! Мы уверены, что вместе с нашим официальным партнёром, Федерацией хоккея России, мы сможем расширить границы благотворительности», – рассказала Ольга Журавская, первый виде-президент «Лиги Ставок» и учредитель Благотворительного Фонда «Созвездие Добра».

«Умножаем на 100» — первая совместная благотворительная акция «Лиги Ставок» и Фонда «Созвездие Добра» с участием национальной сборной команды России по хоккею.