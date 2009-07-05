Букмекерская компания 1xBet стала глобальным партнером «Барселоны»

Букмекерская компания 1xBet сообщила, что подписала спонсорское соглашение с «Барселоной», став глобальным партнером каталонского клуба. Договор о сотрудничестве рассчитан на 5 лет и будет действовать до 30 июня 2024 года.

Соглашение предусматривает сотрудничество «Барселоны» и 1xBet в разных областях, на поле и вне его, уделяя особое внимание диджитал-активностям.

«Мы убеждены, что соглашение с 1xBet поможет нам продолжать расти как на поле, так и за его пределами», – отметил Хосеп Понт, член правления ФК «Барселона» и глава коммерческого департамента клуба.