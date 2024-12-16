Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в Асунсьоне, завершилась победой российской команды со счетом 6:4.

Сборная России проводит в Парагвае тренировочный сбор. 18 и 21 декабря состоятся еще два матча против парагвайской команды.