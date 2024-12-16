Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в товарищеском матче
Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Асунсьоне, завершилась победой российской команды со счетом 6:4.
Сборная России проводит в Парагвае тренировочный сбор. 18 и 21 декабря состоятся еще два матча против парагвайской команды.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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