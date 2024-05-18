Петербургский клуб «Кристалл» стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу.

В финале «Кристалл» обыграл московский «Локомотив» со счетом 6:5. Встреча проходила в столице.

Дубль в составе победителей оформил Остап Федоров, по голу забили Маурисиньо, Родриго, Дмитрий Фролов и Егор Ремизов. У «Локомотива» дважды отличился Фелипе, по разу – Алексей Макаров, Брендо и Артем Волошин.

Клуб из Санкт-Петербурга – также действующий победитель чемпионата России и кубка страны.