«Кристалл» стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу

Теги Локомотив Суперкубок России Кристалл Пляжный футбол

Петербургский клуб «Кристалл» стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу.

В финале «Кристалл» обыграл московский «Локомотив» со счетом 6:5. Встреча проходила в столице.

Дубль в составе победителей оформил Остап Федоров, по голу забили Маурисиньо, Родриго, Дмитрий Фролов и Егор Ремизов. У «Локомотива» дважды отличился Фелипе, по разу – Алексей Макаров, Брендо и Артем Волошин.

Клуб из Санкт-Петербурга – также действующий победитель чемпионата России и кубка страны.

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1 комментарий
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Так держать Кристалл 💪💪💪
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