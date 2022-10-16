Пляжный футбол. «Московский международный кубок». ЦСКА в финале обыграл «Локомотив», «Спартак» завоевал бронзу
16 октября прошли заключительные матчи турнира «Московский международный кубок» по пляжному футболу с участием клубов из России, Беларуси, Ирана, Казахстана и Сейшельских островов.
Медали были разыграны между московскими командами: ЦСКА в финале обыграл «Локомотив», «Спартак» завоевал бронзу.
Пляжный футбол
«Московский международный кубок»
Москва, Россия
Финал
Локомотив (Россия) – ЦСКА (Россия) – 6:7 (1:2, 1:1, 4:4)
Матч за бронзу
Спартак (Россия) – ЦОР-Masita (Беларусь) – 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)
Матч за 5-е место
Шахин Хазар (Иран) – Могхавемат Гользапуш (Иран) – 7:6 (3:5, 1:1, 3:0)
Матч за 7-е место
Арман (Казахстан) – Мучча Бойз (Сейшельские острова) – 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)
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