Пляжный футбол. «Московский международный кубок». ЦСКА в финале обыграл «Локомотив», «Спартак» завоевал бронзу

16 октября прошли заключительные матчи турнира «Московский международный кубок» по пляжному футболу с участием клубов из России, Беларуси, Ирана, Казахстана и Сейшельских островов.

Медали были разыграны между московскими командами: ЦСКА в финале обыграл «Локомотив», «Спартак» завоевал бронзу.

Пляжный футбол

«Московский международный кубок»

Москва, Россия

Финал

Локомотив (Россия) – ЦСКА (Россия) – 6:7 (1:2, 1:1, 4:4)

Матч за бронзу

Спартак (Россия) – ЦОР-Masita (Беларусь) – 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)

Матч за 5-е место

Шахин Хазар (Иран) – Могхавемат Гользапуш (Иран) – 7:6 (3:5, 1:1, 3:0)

Матч за 7-е место

Арман (Казахстан) – Мучча Бойз (Сейшельские острова) – 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)