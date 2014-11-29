28-29 ноября проходят матчи 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае. Россия обыграла Бразилию (4:3) и встретится в полуфинале с сильнейшей командой из пары Италия – Швейцария.

Пляжный футбол

Чемпионат мира

Асунсьон, Парагвай

1/4 финала

28 ноября



Россия – Бразилия – 4:3

Голы: 0:1 – Родриго (1), 1:1 – Земсков (2), 1:2 – Мао (5), 1:3 – Родриго (13), 2:3 – Шишин (20), 3:3 – Романов (24), 4:3 – Романов (31).

Сенегал – Португалия – 0:0 (первый период)





29 ноября



Италия – Швейцария – 01.25





Япония – Уругвай – 03.00





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.