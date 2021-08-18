Алла Шишкина: «Пляжный футбол у нас на хорошем уровне. Что-то подсказывает, что они не зарабатывают сумасшедшие деньги, как те, кто играет в обычный футбол»

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина оценила победу сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу.

В финале российская команда обыграла Японию (5:2) и третий раз в своей истории стала победителем турнира.

«Пляжный футбол у нас на хорошем уровне. И что-то мне подсказывает, что они не зарабатывают такие сумасшедшие деньги, как те, кто играет в обычный футбол. Чемпионы мира в пляжке! Вот что значит работа и результат», – цитирует Gazeta.ru слова Шишкиной в сторис инстаграма.

На данный момент в инстаграме Шишкиной отсутствует запись о зарплатах футболистов.

🏆 Россия – чемпион мира в пляжном футболе! Убрали японцев в финале и взяли третье золото в истории