Юрий Крашенинников: «При 4:2 надо было забить пятый, чуть потоньше сыграть. Все молодцы, выстояли. Сумасшедший чемпионат мира!»

Игрок сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников прокомментировал победу команды в финале ЧМ-2021.

Сборная России обыграла команду Японии со счетом 5:2, Крашенинников забил 2 гола.

«Благодарен всем болельщикам. Большая часть победы – это их заслуга. Сумасшедший чемпионат мира! Непередаваемые ощущения, это фантастика.

При 4:2 надо было забить пятый, чуть потоньше сыграть. Все молодцы, выстояли.

Надеюсь, тем, кто пришел первый раз, пляжный футбол доставил удовольствие, и они будут чаще болеть за нас», – сказал Крашенинников в эфире .

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