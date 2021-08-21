Юрий Крашенинников: «При 4:2 надо было забить пятый, чуть потоньше сыграть. Все молодцы, выстояли. Сумасшедший чемпионат мира!»

Теги чемпионат мира по пляжному футболу сборная России Юрий Крашенинников пляжный футбол Матч ТВ Пляжный футбол

Игрок сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников прокомментировал победу команды в финале ЧМ-2021.

Сборная России обыграла команду Японии со счетом 5:2, Крашенинников забил 2 гола.

«Благодарен всем болельщикам. Большая часть победы – это их заслуга. Сумасшедший чемпионат мира! Непередаваемые ощущения, это фантастика.

При 4:2 надо было забить пятый, чуть потоньше сыграть. Все молодцы, выстояли.

Надеюсь, тем, кто пришел первый раз, пляжный футбол доставил удовольствие, и они будут чаще болеть за нас», – сказал Крашенинников в эфире «Матч ТВ».

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