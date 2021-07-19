Чемпионат мира по пляжному футболу-2021. Россия сыграет с Парагваем, Япония против США, другие матчи

Сегодня пройдут матчи группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу. Россия сыграет с Парагваем.

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021

Москва, Россия

Группа А

Россия – Парагвай – 20.30





Япония – США – 16.30





Положение в группе: Япония – 3 очка (1 матч), Россия – 2 (1), США – 0 (1), Парагвай – 0 (1).

Группа B

Мозамбик – ОАЭ – 15.00





Таити – Испания – 19.00





Положение в группе: Испания – 3 (1), ОАЭ – 2 (1), Таити – 0 (1), Мозамбик – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По две лучших команды из группы выходят в четвертьфинал.

Россия – фаворит пляжного ЧМ? А что там за правила? И откуда в «Лужниках» столько песка? Задаем наивные вопросы