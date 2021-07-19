Чемпионат мира по пляжному футболу-2021. Россия сыграет с Парагваем, Япония против США, другие матчи

Сегодня пройдут матчи группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу. Россия сыграет с Парагваем.
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021
Москва, Россия
Группа А
Россия – Парагвай – 20.30
Япония – США – 16.30
Положение в группе: Япония – 3 очка (1 матч), Россия – 2 (1), США – 0 (1), Парагвай – 0 (1).
Группа B
Мозамбик – ОАЭ – 15.00
Таити – Испания – 19.00
Положение в группе: Испания – 3 (1), ОАЭ – 2 (1), Таити – 0 (1), Мозамбик – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По две лучших команды из группы выходят в четвертьфинал.
Россия – фаворит пляжного ЧМ? А что там за правила? И откуда в «Лужниках» столько песка? Задаем наивные вопросы