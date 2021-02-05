Сборная России выступит на ЧМ по пляжному футболу в Москве без национальной символики

Сборная России выступит на чемпионате мира по пляжному футболу-2021 в форме без герба страны, государственный гимн также будет заменен.
Об этом сообщили в пресс-службе турнира.
«В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года символика Российской Федерации не может быть использована на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.
В том числе, если есть возможность у проводящей организации – в нашем случае это ФИФА – поменять место проведения турнира, они должны это сделать. Мы провели большую работу, чтобы сохранить соревнования. Но все другие нормы, продиктованные решением CAS, мы должны соблюдать.
Спортсмены будут выходить не под национальный гимн, а под Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, играть в официальной форме сборной России, но без герба, альтернативный вариант уточняется.
В качестве флага будет использоваться знамя Олимпийского комитета России, так как на официальной эмблеме РФС располагается символ страны – двуглавый орел», – заявили организаторы ЧМ.
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа.