Сборная России выступит на ЧМ по пляжному футболу в Москве без национальной символики

Сборная России выступит на чемпионате мира по пляжному футболу-2021 в форме без герба страны, государственный гимн также будет заменен.

Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

«В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года символика Российской Федерации не может быть использована на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.

В том числе, если есть возможность у проводящей организации – в нашем случае это – поменять место проведения турнира, они должны это сделать. Мы провели большую работу, чтобы сохранить соревнования. Но все другие нормы, продиктованные решением , мы должны соблюдать.



Спортсмены будут выходить не под национальный гимн, а под Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, играть в официальной форме сборной России, но без герба, альтернативный вариант уточняется.

В качестве флага будет использоваться знамя Олимпийского комитета России, так как на официальной эмблеме РФС располагается символ страны – двуглавый орел», – заявили организаторы ЧМ.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

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