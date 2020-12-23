Швейцария заменит Украину на ЧМ по пляжному футболу в Москве. Украине запретили ехать на турнир

Сборная Швейцарии заменит команду Украины на чемпионате мира по пляжному футболу, сообщает телеграм-канал Российского футбольного союза (РФС).

Ранее стало известно, что Украинская ассоциация футбола ( ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины запретили национальной сборной принимать участие в чемпионате мира-2021, который пройдет в Москве.

«ФИФА получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не принимать участие в чемпионате мира ФИФА по пляжному футболу в России 2021 года, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года», – сообщили в .

Сборная Швейцарии заняла пятое место на европейском отборочном турнире.