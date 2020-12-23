Швейцария заменит Украину на ЧМ по пляжному футболу в Москве. Украине запретили ехать на турнир

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Сборная Швейцарии заменит команду Украины на чемпионате мира по пляжному футболу, сообщает телеграм-канал Российского футбольного союза (РФС).

Ранее стало известно, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины запретили национальной сборной принимать участие в чемпионате мира-2021, который пройдет в Москве. 

«ФИФА получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не принимать участие в чемпионате мира ФИФА по пляжному футболу в России 2021 года, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года», – сообщили в РФС.

Сборная Швейцарии заняла пятое место на европейском отборочном турнире. 

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