Вице-президент Аcсоциации пляжного футбола Украины: «Не надо политику вмешивать в спорт. Мы отказываемся ехать на ЧМ, который можем выиграть»

Вице-президент Аcсоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук прокомментировал информацию о том, что сборной Украины запретили ехать на чемпионат мира-2021 в Москву.

– Такое решение приняли на основании рекомендаций УАФ и Министерства молодежи и спорта Украины. Я только прилетел из Рима, это решили без меня, я в этом не участвовал. Относительно премиальных, ребята не будут обижены, но суть же не в этом. Суть в том, что ребята боролись. Не могу понять, почему в спорт притягивают политику.

– Почему не отказались от участия в отборе, когда узнали, что ЧМ пройдет в Москве?

– Нам сказали ехать. У нас отбор на ЧМ, нам не выигрывать? Проигрывать? Вообще не участвовать? Как ребят настраивать? Давайте тогда вообще пляжный футбол не будем развивать. В пляжном футболе я буквально месяц, раньше я им не занимался. Без всякой задней мысли отправляли ребят завоевать путевку на ЧМ, а дальше бы разбирались. Ребята ее завоевали. Я не понимаю, почему приняли такое решение.

Есть спорт, а есть политика. Не надо политику вмешивать в спорт, на сегодня это разные вещи. Мы говорим, что нужно популяризировать пляжный футбол, играть в него, а нам везде блокируют – сделайте то, сделайте это. Может, нам еще будут рассказывать, как играть, а как не играть? Это из ряда вон выходящий момент. У нас одна из лучших команд мира, а мы отказываемся ехать на ЧМ, который можем выиграть. Отказываемся от такого шанса, я этого не понимаю.

– Санкции могут к нам применить за такой отказ?

– Все может быть, я не знаю. Сложно рассуждать.

Я за то, что надо ехать, играть и ничего не бояться. Мы вышли на ЧМ, который пройдет в Москве, что тут плохого? – сказал Ващук.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21 по 29 августа.

Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на чемпионат мира в Москву (Tribuna.com)