Энтони Эдвардс о Боунсе Хайлэнде: «Способен превратиться в звезду НБА»

Энтони Эдвардс назвал будущую звезду НБА в составе «Вулвз».

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс высоко оценил потенциал защитника команды Боунса Хайлэнда .

В проигранной встрече с «Санз» 25-летний баскетболист набрал 14 очков и 3 передачи.

«Я болею за него последние три года. Если вы смотрели на то, как он играет, то знаете, что это невероятный баскетболист. Это лишь вопрос времени, когда он проявит себя, и как раз сегодня он это доказал.

Мне нравится все в его игре. Иногда сразу видно, что некоторым людям просто суждено стать звездами. Возможно, я не знаю критериев, по которым можно стать звездой. Но если все же представить, что знаю, то он один из таких», – считает защитник «Вулвз».