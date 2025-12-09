5

Энтони Эдвардс о Боунсе Хайлэнде: «Способен превратиться в звезду НБА»

Энтони Эдвардс назвал будущую звезду НБА в составе «Вулвз».

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс высоко оценил потенциал защитника команды Боунса Хайлэнда.

В проигранной встрече с «Санз» 25-летний баскетболист набрал 14 очков и 3 передачи.

«Я болею за него последние три года. Если вы смотрели на то, как он играет, то знаете, что это невероятный баскетболист. Это лишь вопрос времени, когда он проявит себя, и как раз сегодня он это доказал.

Мне нравится все в его игре. Иногда сразу видно, что некоторым людям просто суждено стать звездами. Возможно, я не знаю критериев, по которым можно стать звездой. Но если все же представить, что знаю, то он один из таких», – считает защитник «Вулвз».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: MrBuckBuck
logoЭнтони Эдвардс
logoБоунс Хайлэнд
logoМиннесота
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Миннесота» заинтересована в Кайри Ирвинге (Брэндон Робинсон)
8 декабря, 05:46
Крис Финч: «Эдвардс попал несколько важных трудных бросков именно тогда, когда нам это было предельно нужно»
3 декабря, 11:10
Энтони Эдвардс о выступлении против «Пеликанс»: «Должен был набирать 50»
3 декабря, 06:15
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не смогут остановить даже машину на пешеходном переходе рядом со школой»
19 минут назад
Джеймс Уорти: «Молодежь с уверенностью и дисциплиной – у «Сперс» нет слабых сторон»
33 минуты назад
Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем – самые перспективные игроки НБА до 25 лет по мнению ESPN
50 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Самару»
сегодня, 12:43
Джимми Батлер: «Стеф и Дрэймонд могут терять мяч, сколько влезет, остальным – нельзя»
сегодня, 12:39
Стефен Карри сыграет против «Миннесоты», Дрэймонд Грин и Эл Хорфорд пропустят матч
сегодня, 12:18
Ричард Джефферсон выступил против Кендрика Перкинса, назвавшего Янниса Адетокумбо «трусом»
сегодня, 12:01
«Миннесота» связывалась с «Чикаго» по поводу обмена Коби Уайта (Chicago Sun-Times)
сегодня, 11:12
Данк Тима Хардуэя-младшего и переход из защиты в атаку «Нового Орлеана» стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Зак Иди лидирует в НБА по разнице в net-рейтинге с ним и без него на площадке
сегодня, 09:43
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Автодора» Олег Родионов: «Терренсу Эдвардсу были предоставлены практически идеальные условия, но начались проблемы с дисциплиной»
41 минуту назад
Терренс Эдвардс: «Саратов часто становился целью атак дронов. Не могу рисковать жизнью, у меня есть сын»
сегодня, 13:10
Адриатическая лига. «Мега» примет «Задар», «Сплит» сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:06
Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Меркезефенди»
сегодня, 12:43
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится с «Ле-Маном»
сегодня, 08:58
Евролига. «Монако» сыграет с «Фенербахче», «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
сегодня, 12:42
Руи Хатимура собирался поставить 500000 долларов, выигранные в Кубке НБА, на черное в рулетке
сегодня, 10:03
163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл
сегодня, 08:14Видео
«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле
вчера, 20:17Фото
Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
вчера, 18:39