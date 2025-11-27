3

Кейд Каннингем: «Мы все хотели 14-ю победу. Но время не вернуть назад»

Кейд Каннингем жалеет о критическом промахе со штрафной линии.

При счете 115:112 в пользу «Бостона» в концовке матча с «Детройтом» разыгрывающий Кейд Каннингем получил право на 3 штрафных броска. Защитник «Пистонс» попал только первые 2, подбор после промаха забрал Пэйтон Притчард, на котором нарушили правила. Притчард забросил оба штрафных, и «Детройт» не сумел организовать атаку в заключительную пару секунд – 117:114 в пользу «Селтикс».

«Детройт» не сумел обновить рекорд организации по победам подряд, который остался на отметке в 13.

«Мы все хотели этого сегодня, хотели 14 побед. Не буду притворяться, что это ничего не значило. Это очень важно, мы хотели попасть в историю, но не получилось.

Время не вернуть назад. Я не могу перебросить тот штрафной. Не можем снова попробовать «трешку», игра закончена. Теперь осталось узнать, как мы ответим. Впереди еще большая часть сезона, за которую мы многого можем добиться. На этом мы и сконцентрированы сейчас», – поделился Каннингем.

