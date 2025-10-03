«Все, кроме меня». Ян Ханьсэнь ответил на вопрос о наиболее атлетичном игроке «Портленда»

Ян Ханьсэнь самокритически отозвался о своей форме.

20-летний 218-сантиметровый китайский центровой «Блэйзерс» не стал называть самого атлетичного игрока на сборах команды.

«Все, кроме меня», – улыбнулся баскетболист.

Слабую готовность игрока в контактному баскетболу отмечали в Летней лиге НБА. Центровой рассказывал о небольших проблемах с весом в юности и еде, как одном из своих хобби.