«Партизан» подпишет контракт с Тэреном Армстронгом
Австралийский защитник Тэрен Армстронг продолжит карьеру в «Партизане».
23-летний австралиец присоединится к белградскому клубу в ближайшие дни.
Тэрен Армстронг заменит Франка Ниликину, который покинул Белград и перешел в греческий «Олимпиакос».
В начале года Армстронг присоединился к «Голден Стэйт» по двухстороннему контракту. В это межсезонье он стал ограниченно свободным агентом после того, как «Уорриорз» сделали ему квалификационное предложение.
Несмотря на то, что права на австралийца в НБА остаются за «Голден Стэйт», переход в Европу свидетельствует о желании игрока получать большую игровую роль, а не делить время между НБА и G-лигой.
Кто лучший американский игрок в НБА?1274 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: basketball.com.au
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости