«Партизан» подпишет контракт с Тэреном Армстронгом

Австралийский защитник Тэрен Армстронг продолжит карьеру в «Партизане».

23-летний австралиец присоединится к белградскому клубу в ближайшие дни.

Тэрен Армстронг заменит Франка Ниликину, который покинул Белград и перешел в греческий «Олимпиакос».

В начале года Армстронг присоединился к «Голден Стэйт» по двухстороннему контракту. В это межсезонье он стал ограниченно свободным агентом после того, как «Уорриорз» сделали ему квалификационное предложение.

Несмотря на то, что права на австралийца в НБА остаются за «Голден Стэйт», переход в Европу свидетельствует о желании игрока получать большую игровую роль, а не делить время между НБА и G-лигой.