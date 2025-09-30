6

Остин Ривз: «Вероятность, что меня обменяют, все еще существует»

Защитник «Лейкерс» знает, что может оказаться в другой команде.

«В течение примерно недели после того, как я отклонил предложение о продлении, я думал, что есть вероятность моего обмена. В смысле, эта возможность все еще существует.

Я хочу провести в «Лос-Анджелесе» всю свою карьеру, и, надеюсь, мы сможем это осуществить», – сказал Ривз.

Этим летом защитник отказался от предложения о продлении контракта на четыре года и 87 миллионов долларов. 

Некоторые инсайдеры лиги прогнозируют, что его следующая сделка может превышать 35 миллионов долларов в год.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoОстин Ривз
logoНБА
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Редик о Ривзе: «Он действительно силен. Сразу видно, что он провел лето, усердно работая над своим телом»
326 сентября, 12:24
«Леброн меня выбесил». Остин Ривз рассказал о единственном случае, когда он подумал, что баскетбол не для него
20 сентября, 11:59
Роберт Орри: «Если бы «Лейкерс» были умны, они бы организовали «сайн-энд-трэйд» Остина Ривза»
1420 сентября, 09:23
Главные новости
«Зенит» продлил контракт с Егором Рыжовым и отправил центрового в аренду в «Енисей»
47 минут назад
Энтони Эдвардс о лучшем совете от Майкла Джордана: «В посте большинство опирается на соперника задницей, а он делает это верхней частью спины»
9сегодня, 08:03
Девин Букер – на 30-м месте в списке лучших игроков Евролиги сезона-2025/26 по версии Eurohoops
12сегодня, 07:36
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис выложили посты с одинаковой цитатой в социальных сетях
8сегодня, 07:17Фото
Владислав Коновалов о «Самаре» в новом сезоне: «Постараемся составить конкуренцию топ-клубам»
сегодня, 07:10
Маркус Смарт о своей первостепенной задаче в «Лейкерс»: «Защита. Для этого меня сюда позвали»
сегодня, 07:05
Стефен Карри о ситуации Куминги как отвлекающем факторе: «Журналисты задают вопросы, но важнее то, что говорят в раздевалке»
1сегодня, 06:47
«Мы добудем перстень для «Хьюстона». Фред Ванвлит выложил видео на тему травмы колена и операции
3сегодня, 06:23Видео
Гилберт Аренас о разнице между Янгом и Беверли: «Если Патрик будет бухать всю ночь, это никак не скажется на игре команды»
4сегодня, 06:09
Джейк Ларэвиа о 23-м сезоне Леброна Джеймса: «С ума сойти. А мне 23 года»
сегодня, 06:01
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» примет «Нантер»
сегодня, 09:10
Еврокубок. «Хапоэль Иерусалим» встретится с «Гамбургом», «Шленск» сыграет с «Нептунасом» и другие матчи
1сегодня, 09:03
Евролига. «Панатинаикос» примет «Баварию», «Реал» сыграет с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 08:35
Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Самарой»
2сегодня, 08:14
«Партизан» продлил контракт с Марио Накичем
сегодня, 07:02
Брюс Браун: «Это были долгие два года, сплошные проигрыши… Счастлив вернуться в «Денвер»
1сегодня, 06:41
Брэндон Ингрэм о Торонто: «В отличие от Нового Орлеана, арена заполнена на каждой игре, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь»
сегодня, 06:24
Пэт Спенсер подписал с «Голден Стэйт» двухсторонний контракт
6вчера, 20:49
Ален Омич близок к переходу в «Уралмаш»
9вчера, 20:09
Октавиус Эллис выбыл на три недели из-за травмы икроножной мышцы
2вчера, 19:53