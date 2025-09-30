Остин Ривз: «Вероятность, что меня обменяют, все еще существует»

Защитник «Лейкерс» знает, что может оказаться в другой команде.

«В течение примерно недели после того, как я отклонил предложение о продлении, я думал, что есть вероятность моего обмена. В смысле, эта возможность все еще существует.

Я хочу провести в «Лос-Анджелесе» всю свою карьеру, и, надеюсь, мы сможем это осуществить», – сказал Ривз .

Этим летом защитник отказался от предложения о продлении контракта на четыре года и 87 миллионов долларов.

Некоторые инсайдеры лиги прогнозируют, что его следующая сделка может превышать 35 миллионов долларов в год.