0

«Трапани Шарк» потребует исключения израильских клубов из Лиги чемпионов

Итальянский клуб не хочет играть матчи с командами из Израиля.

Поскольку «Трапани Шарк» оказался в одной группе с израильским клубом «Бней Герцлия» в регулярном сезоне Лиги чемпионов, президент команды Валерио Антонини намерен обратиться в ФИБА с требованием исключить израильские клубы из соревнования.

«Я считаю, что то, что происходит в Израиле, – это беспрецедентный геноцид, и мы не можем одобрить необходимость играть против израильской команды и, возможно, пожимать руки игрокам из страны, которая совершает такое. Более того, все российские команды были дисквалифицированы и не могут участвовать в европейских соревнованиях, поэтому правильно, что израильские команды также не должны участвовать.

Это решение, которое больше нельзя откладывать. Я лично подпишу документ с требованием к лиге исключить израильскую команду, которая находится в нашей группе, но в целом требование распространяется на все израильские клубы», – заявил Антонини.

«Трапани Шарк» должен сыграть с «Бней Герцлией» в Опаве 28 октября и в Трапани 11 ноября.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3288 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoТрапани Шарк
Лига чемпионов
logoБней Герцлия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Райан Арчидиаконо продолжит карьеру в «Трапани Шарк»
510 июля, 19:10Фото
Защитник Джордан Форд перешел из «Тренто» в «Трапани Шарк»
25 июня, 09:45
«4 часа обсуждали, что делать дальше». Ясмин Репеша продолжит тренировать «Трапани Шарк»
18 июня, 12:12
Главные новости
Девин Букер показал свое внушительное хранилище кроссовок и винтажных автомобилей
227 минут назадВидео
Евролига не исключает отстранение израильских клубов
856 минут назад
Андреас Пистиолис: «Мы не поддались жажде трансферов. У нас хватило терпения и правильного подхода, чтобы сохранить команду»
1сегодня, 10:08
Евролига представила изменения в правилах на сезон-2025/26
сегодня, 09:27
Джейсон Тейтум: «Я травмирован, но, по иронии, все остальное мое тело стало сильнее, чем когда-либо»
4сегодня, 09:07
Майкл Джордан встретился с Кармело Энтони, Винсом Картером, Трэйси Макгрэйди и Брайаном Скалабрини
7сегодня, 08:29Фото
«Мы бы отделали этого мелкого паренька». Чарльз Баркли считает, что Стефену Карри пришлось бы тяжко в его эпоху
13сегодня, 08:15
Майкл Портер: «Мне не нужна женщина, которая ведет себя как мужик»
14сегодня, 07:28
Джимми Батлер засветился в лайв-экшен трейлере шутера Battlefield 6
3сегодня, 07:07Видео
Тренер Стефена Карри: «Его первый шаг сейчас самый быстрый и взрывной за всю его карьеру»
6сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Бурсаспор»
38 секунд назад
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет «Динамо Новосибирск»
38 секунд назад
Гендиректор «Альбы»: «Лига Европы под эгидой НБА приближается, и мы хотим быть ее частью»
3 минуты назад
Коул Энтони: «Милуоки» для меня как глоток свежего воздуха после пяти лет в «Орландо»
4сегодня, 10:41
Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб зарубились один на один
2сегодня, 07:55Видео
«Уорриорс» подпишут двусторонний контракт с 52-м пиком драфта-2025 Алексом Тухи
сегодня, 05:41
Грэйсон Аллен о Диллоне Бруксе: «У него есть соревновательный огонь, который поднимает уровень всех вокруг него»
1вчера, 21:33
Эйжа Уилсон достигла отметки 1000 очков, набранных в плей-офф женской НБА
вчера, 20:30Видео
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Ле-Портель», «Виллербан» разгромил «Нанси»
вчера, 18:43
Чемпионат Турции. «Мерсин» выиграл «Манису», «Трабзонспор» обыграл «Бююкчекмедже» и другие матчи
вчера, 17:10