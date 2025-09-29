«Трапани Шарк» потребует исключения израильских клубов из Лиги чемпионов

Итальянский клуб не хочет играть матчи с командами из Израиля.

Поскольку «Трапани Шарк» оказался в одной группе с израильским клубом «Бней Герцлия » в регулярном сезоне Лиги чемпионов, президент команды Валерио Антонини намерен обратиться в ФИБА с требованием исключить израильские клубы из соревнования.

«Я считаю, что то, что происходит в Израиле, – это беспрецедентный геноцид, и мы не можем одобрить необходимость играть против израильской команды и, возможно, пожимать руки игрокам из страны, которая совершает такое. Более того, все российские команды были дисквалифицированы и не могут участвовать в европейских соревнованиях, поэтому правильно, что израильские команды также не должны участвовать.

Это решение, которое больше нельзя откладывать. Я лично подпишу документ с требованием к лиге исключить израильскую команду, которая находится в нашей группе, но в целом требование распространяется на все израильские клубы», – заявил Антонини.

«Трапани Шарк» должен сыграть с «Бней Герцлией» в Опаве 28 октября и в Трапани 11 ноября.