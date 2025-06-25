Защитник Джордан Форд перешел из «Тренто» в «Трапани Шарк»
«Трапани Шарк» усилился за счет Джордана Форда.
27-летний американский защитник провел успешный сезон в «Тренто», набирая 16,3 очка, 1,6 подбора и 2,7 передачи за 23,3 минуты в среднем в чемпионате Италии, реализуя 39,1% трехочковых бросков. Форд помог своей команде выиграть кубок страны.
Форд не был выбран на драфте-2020 НБА и несколько лет пытался пробиться в лигу, но в итоге провел всего 6 матчей за «Сакраменто» с незначительным игровым временем.
В следующем сезоне в составе «Трапани Шарк» игрок дебютирует в Лиге чемпионов.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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