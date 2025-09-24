Зак Лоу: «Слухов о желании Йокича покинуть «Денвер» просто нет»

Сербский центровой не собирается уходить из «Наггетс».

«Никогда не было даже слухов о том, что Йокич хочет перейти в другую команду, несмотря на смену тренеров, перестановки в составе, уход ключевые игроки из-за ситуации с налогом и увольнение Келвина Бута в конце сезона.

Есть лишь шуточные разговоры о том, что он может просто уйти на пенсию и вернуться в Сомбор, заниматься лошадьми. Но ничего серьезного – ни слухов, ни паники», – поделился Зак Лоу.