Зак Лоу: «Слухов о желании Йокича покинуть «Денвер» просто нет»
Сербский центровой не собирается уходить из «Наггетс».
«Никогда не было даже слухов о том, что Йокич хочет перейти в другую команду, несмотря на смену тренеров, перестановки в составе, уход ключевые игроки из-за ситуации с налогом и увольнение Келвина Бута в конце сезона.
Есть лишь шуточные разговоры о том, что он может просто уйти на пенсию и вернуться в Сомбор, заниматься лошадьми. Но ничего серьезного – ни слухов, ни паники», – поделился Зак Лоу.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Zach Lowe Show
