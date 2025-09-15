Марио Чалмерс: «Дюрэнт вряд ли когда-либо перейдет в «Хит» из-за давления, связанного с наследием Леброна»

Двукратный чемпион НБА объяснил, почему Дюрэнт никогда не перешел бы в «Майами».

«Я говорю об этом уже несколько лет. Думаю, КейДи никогда не пойдет в «Хит» просто из-за наследия Леброна.

В его нынешнем возрасте и на этом этапе карьеры такое давление было бы слишком большим. Поэтому я никогда не верил, что он окажется в «Майами », – сказал Чалмерс .