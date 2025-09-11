Лу Уильямс: «После 2-й награды «Лучшему шестому» просил не выпускать меня в старте»

Лу Уильямс рассказал о финальных сезонах карьеры.

Защитник трижды побеждал в категории «Лучший шестой», но не попал на Матч всех звезд.

«Хотел играть в стартовом составе, но после 2-й награды (2017/18) настаивал, чтобы меня не выпускали в старте. Это мое наследие, дайте мне забрать столько этих трофеев, сколько получится.

Эти награды были прописаны в моих рекламных контрактах, была куча разных бонусов с разными условиями. Мог заработать лишний миллион, если бы попал на Матч звезд. Вот эта неудача меня бесила», – посмеялся Уильямс .