Лу Уильямс: «После 2-й награды «Лучшему шестому» просил не выпускать меня в старте»
Лу Уильямс рассказал о финальных сезонах карьеры.
Защитник трижды побеждал в категории «Лучший шестой», но не попал на Матч всех звезд.
«Хотел играть в стартовом составе, но после 2-й награды (2017/18) настаивал, чтобы меня не выпускали в старте. Это мое наследие, дайте мне забрать столько этих трофеев, сколько получится.
Эти награды были прописаны в моих рекламных контрактах, была куча разных бонусов с разными условиями. Мог заработать лишний миллион, если бы попал на Матч звезд. Вот эта неудача меня бесила», – посмеялся Уильямс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
