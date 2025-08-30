Бошко Радович о матче с Литвой: «Это был худший баскетбол в истории Черногории»

Главный тренер черногорцев публично критикует свою команду.

«Уже с третьего владения матча на площадке была только одна команда – Литва. В отличие от игры с Германией, где мы хотя бы один половину отыграли хорошо, сегодня мы были плохи все 40 минут.

Это не случайность, мы сыграли два очень плохих матча. Мы и раньше играли с более сильными составами Литвы и более сильными сборными, но никогда не проигрывали так ужасно.

Если что-то не изменится буквально за одну ночь, я не знаю, чего ждать от матча с Финляндией, так как я не вижу никакого улучшения. Мы сыграли два катастрофических матча, я надеюсь, хуже уже быть не может.

Мы постараемся показать лучший результат, трудно об этом говорить после таких поражений, но пока есть шансы на выход в плей-офф, мы будем бороться. Но если мы опять сыграем похожим образом, то нас ждет катастрофа против Финляндии. Это был худший баскетбол в истории Черногории», – заключил Радович.

Сборная Черногории потерпела крупные поражения от Германии (76:106) и Литвы (67:94). Сегодняшний матч с Финляндией может стать решающим в борьбе за третье место в группе.