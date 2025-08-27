Владелец «Сакраменто» посетил матч между Германией и Черногорией

Вивек Ранадиве был замечен на Евробаскете-2025.

Владелец «Сакраменто » Вивек Ранадиве присутствовал на матче открытия чемпионата Европы между Германией и Черногорией (106:76).

Ранадиве наблюдал за выступлением одного из новых игроков «Кингз», Денниса Шредера . Немецкий разыгрывающий стал одним из лучших игроков на площадке, набрав 21 очко и сделав 4 передачи.

В это межсезонье Шредер подписал трехлетний контракт на 45 миллионов долларов с «Сакраменто», который стал десятой командой НБА в карьере защитника.