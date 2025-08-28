Джефф Тиг о Роберте Орри: «Всем плевать на его титулы. Да, они настоящие, но «свэга» у него не было»

Экс-игрок НБА заявил, что семь чемпионских колец Орри его не впечатляют.

«Не буду врать, всем плевать на его титулы. Да, они настоящие, но «свэга» у него не было. Он не был крутым. При этом я не говорю, что он был скучным.

Но кого вы знаете лучше? Его или Тайрона Лю? Да бросьте. Мне нужно что-то, чтобы запомнить тебя», – заявил Тиг в подкасте Club 520.

Роберт Орри – один из самых титулованных игроков в истории НБА. Свои титулы он завоевал с тремя разными командами: дважды с «Хьюстоном», трижды с «Лейкерс» и дважды с «Сан-Антонио».