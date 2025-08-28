Джефф Тиг о Роберте Орри: «Всем плевать на его титулы. Да, они настоящие, но «свэга» у него не было»
Экс-игрок НБА заявил, что семь чемпионских колец Орри его не впечатляют.
«Не буду врать, всем плевать на его титулы. Да, они настоящие, но «свэга» у него не было. Он не был крутым. При этом я не говорю, что он был скучным.
Но кого вы знаете лучше? Его или Тайрона Лю? Да бросьте. Мне нужно что-то, чтобы запомнить тебя», – заявил Тиг в подкасте Club 520.
Роберт Орри – один из самых титулованных игроков в истории НБА. Свои титулы он завоевал с тремя разными командами: дважды с «Хьюстоном», трижды с «Лейкерс» и дважды с «Сан-Антонио».
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4354 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Network
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости