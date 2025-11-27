У Джейлена Брансона 33 очка в победном матче с «Шарлотт»

Джейлен Брансон помог «Никс» разгромить «Хорнетс».

«Нью-Йорк » крупно обыграл «Шарлотт » в матче в рамках Кубка НБА (129:101). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Джейлен Брансон .

В активе защитника 33 очка за 34 минуты. Брансон реализовал 14 из 28 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых и 3 из 5 штрафных.

У центрового Карла-Энтони Таунса дабл-дабл – 19 очков (6 из 13 с игры, 0 из 3 из-за дуги, 7 из 7 с линии).