Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков в победной игре с «Миннесотой»

Шэй Гилджес-Александер помог «Тандер» одолеть «Тимбервулвз».

«Оклахома» обыграла «Миннесоту» у себя дома в кубковом матче – 113:105. Это 10-я победа «Тандер» подряд – самая длинная текущая серия в лиге. Команда еще не проигрывала на своей арене.

На счету разыгрывающего Шэя Гилджес-Александера 40 очков, 6 подборов, 6 передач и 3 перехвата. Защитник реализовал 12 из 19 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 15 из 17 штрафных за 37 минут на площадке.

Со стороны «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 31 очко (9 из 19 с игры, 5 из 10 из-за дуги, 8 из 12 штрафных), 8 подборов и 5 передач.