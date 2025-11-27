Видео
1

Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков в победной игре с «Миннесотой»

Шэй Гилджес-Александер помог «Тандер» одолеть «Тимбервулвз».

«Оклахома» обыграла «Миннесоту» у себя дома в кубковом матче – 113:105. Это 10-я победа «Тандер» подряд – самая длинная текущая серия в лиге. Команда еще не проигрывала на своей арене.

На счету разыгрывающего Шэя Гилджес-Александера 40 очков, 6 подборов, 6 передач и 3 перехвата. Защитник реализовал 12 из 19 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 15 из 17 штрафных за 37 минут на площадке.

Со стороны «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 31 очко (9 из 19 с игры, 5 из 10 из-за дуги, 8 из 12 штрафных), 8 подборов и 5 передач.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2959 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoМиннесота
logoШэй Гилджес-Александер
logoБаскетбол - видео
logoОклахома-Сити
logoЭнтони Эдвардс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Третий Кубок НБА. Разберемся в расстановке и нарядных паркетах
10 ноября, 08:25Трибуна
Йокич, Шэй или Яннис? Кто будет претендовать на MVP в новом сезоне НБА
15 октября, 05:30
Йокич и Гилджес-Александер – главные фавориты на награду MVP следующего сезона НБА по версии букмекеров
7 октября, 14:30
Главные новости
Дэнни Грин: «Я считаю, что Дрэймонд – ролевой игрок. Если бы он попал в «Шарлотт», разве он остался бы суперзвездой?»
27 минут назад
Джеймс Харден о «Клипперс»: «Ситуация здесь сложная»
50 минут назад
Джонатан Куминга вернулся после пропуска 7 матчей – 10 очков в игре с «Пеликанс»
сегодня, 09:28Видео
Тайрон Лю после поражения от «Далласа»: «Мы уже много чего перепробовали. Сейчас никакого следующего шага нет»
сегодня, 08:20
Яннис Адетокумбо: «Через пять лет мы будем обсуждать меня на вершине списка лучших бомбардиров в истории НБА»
сегодня, 07:50
Без Ламело Болла на площадке «Шарлотт» превзошел «Торонто» в 4-й четверти и овертайме со счетом 32:15
сегодня, 07:20
Зак Лоу: «Леброн вписался отлично, Ривз доминирует, монструозная атака. «Лейкерс», дайте немного драмы»
сегодня, 07:16
Снуп Догг – Дончичу, который стал отцом девочки: «Она пронзит прямо в сердце, но это сделает тебя лучше»
сегодня, 07:03
Никола Йокич реализовал 100% бросков с игры (26 очков) и был близок к трипл-даблу в матче с «Финиксом»
сегодня, 06:52Видео
Джимми Батлер надеется сыграть с «Тандер» после неприятного падения в матче с «Пеликанс»
сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Ютой», «Нью-Йорк» встретится с «Торонто» и другие матчи
сегодня, 09:05
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Литва примет Италию, Испания встретится с Грузией и другие матчи
сегодня, 08:47
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с УГМК, МБА – против «Энергии» и другие матчи
сегодня, 08:31
«Ираклис» подписал американского форварда Джастина Эдлер-Дэвис
вчера, 20:10
«Дубай» расстался с филиппинским защитником Терди Равеной
вчера, 18:15
Центровой Леон Радошевич перешел в «Тревизо»
вчера, 13:59Фото
«Милуоки» проиграл 7 матчей подряд – худшая серия с дебютного сезона Янниса Адетокумбо
вчера, 11:36
Лука Дончич прибыл на игру с «Далласом» на своем Bugatti W16 Mistral
вчера, 09:42Видео
Леброн Джеймс об Остине Ривзе: «Как давно я говорил вам, что он чертовски хорошо умеет играть? Так что ничего нового»
вчера, 08:17
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Германия крупно обыграла Израиль, Латвия уступила Нидерландам и другие результаты
28 ноября, 21:40