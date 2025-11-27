  • Спортс
  • «Он коснулся кончика его носа?» Судьи выписали Гоберу спорный технический за эпизод с Хартенштайном
Видео
3

«Он коснулся кончика его носа?» Судьи выписали Гоберу спорный технический за эпизод с Хартенштайном

В Оклахоме случился курьезный и спорный эпизод с участием Хартенштайна и Гобера.

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер в матче с «Оклахомой» (105:113) получил неочевидный технический фол за эпизод с участием Айзейи Хартенштайна.

Судьи после просмотра повтора выписали французу технический в моменте, когда его рука прошла рядом с носом оппонента. Баскетболист «Тандер» после этого рухнул на паркет.

«Он коснулся кончика его носа?», – отреагировала комментатор Дорис Берк.

«На повторе заметно, что Гобер коснулся носа Хартенштейна, и это было расценено как технический фол», – сказал главный судья Джош Тивен после просмотра момента.

«Вулвз» использовали тренерский челлендж на фол Гобера в борьбе за мяч в том же эпизоде, который оказался успешным. Общее время на просмотры заняло 7 минут.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
logoАйзейя Хартенштайн
logoРуди Гобер
logoОклахома-Сити
logoБаскетбол - видео
logoМиннесота
Джон Тивен
logoНБА
Дорис Берк
судьи
