Болельщик в Майами выиграл 5 тысяч долларов благодаря попаданию с середины площадки
Фанат НБА в Майами исполнил главный бросок в своей жизни.
В паузе матча «Майами» – «Милуоки» (106:103) один из болельщиков выиграл 5 тысяч долларов.
Мужчине в майке клубной легенды Дуэйна Уэйда удалось попадание с середины площадки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
