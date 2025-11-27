Болельщик в Майами выиграл 5 тысяч долларов благодаря попаданию с середины площадки

Фанат НБА в Майами исполнил главный бросок в своей жизни.

В паузе матча «Майами» – «Милуоки» (106:103) один из болельщиков выиграл 5 тысяч долларов. Мужчине в майке клубной легенды Дуэйна Уэйда удалось попадание с середины площадки.