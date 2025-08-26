Светислав Пешич: «Эстония будет играть против нас с особой мотивацией»
Светислав Пешич рассказал о первом сопернике Сербии на Евробаскете.
«Не знаю, что думают о Евробаскете другие тренеры и игроки, но мы с огромным уважением относимся к каждому сопернику. Мы готовимся так, что неважно, кто на другой стороне. Мы работаем над тактикой, индивидуально.
Мы представляем сербский баскетбол и всегда сосредоточены на себе, уважая при этом других. Мы знаем, что Эстония будет играть против нас с особой мотивацией, поэтому мы должны как минимум соответствовать ее уровню мотивации, если хотим контролировать ситуацию», – сказал главный тренер сборной Сербии.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2573 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
