Светислав Пешич: «Эстония будет играть против нас с особой мотивацией»

Светислав Пешич рассказал о первом сопернике Сербии на Евробаскете.

«Не знаю, что думают о Евробаскете другие тренеры и игроки, но мы с огромным уважением относимся к каждому сопернику. Мы готовимся так, что неважно, кто на другой стороне. Мы работаем над тактикой, индивидуально.

Мы представляем сербский баскетбол и всегда сосредоточены на себе, уважая при этом других. Мы знаем, что Эстония будет играть против нас с особой мотивацией, поэтому мы должны как минимум соответствовать ее уровню мотивации, если хотим контролировать ситуацию», – сказал главный тренер сборной Сербии.