  • Брэндон Дженнингс: «В детстве завидовал Дрю Холидэю и Демару Дерозану, потому что у них были оба родителя»
Брэндон Дженнингс: «В детстве завидовал Дрю Холидэю и Демару Дерозану, потому что у них были оба родителя»

Брэндон Дженнингс признался, что в детстве завидовал Холидэю и Дерозану.

«Дрю Холидэй вдохновлял меня в детстве, Демар Дерозан, Лэрри Дрю и Малкольм Ли. И причина, по которой я хотел быть намного лучше них, заключалась в том, что я завидовал им, ведь у них были оба родителя.

Я приходил в спортзал и видел Дрю Холидэя с обоими родителями. Демара Дерозана, Лэрри Дрю и Малкольма Ли. Это заставляло меня по-настоящему завидовать им. Потому что я знал, что в конце дня они вернутся домой к обоим родителям, а мне нужно думать, где поесть.

Поэтому мне приходилось становиться лучше. Это мотивировало меня становиться лучше его. Но да, конечно, потом я вырос и понял больше о жизни, но тогда я очень завидовала им», – рассказал бывший игрок НБА.

