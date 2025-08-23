Лэрри Нэнс-младший: «Без колебаний перенес бы свой баскетбольный талант в футбол»

Форвард «Кливленда» признался, что любит футбол больше, чем баскетбол.

«Я хорош в баскетболе, поэтому я в него и играю, но моя истинная страсть... Если бы я мог взять свой баскетбольный талант и перенести его в другой вид спорта, я без колебаний променял бы его на футбол (соккер).

На самом деле, баскетбол пришел в мою жизнь довольно поздно. Я играл в футбол с того момента, как только смог. Мои друзья играли, так что я тоже хотел только этого. Знаете, я играл в футбол 14-15 лет своей жизни, а потом вырос слишком большим, и меня попытались поставить в ворота», – рассказал баскетболист.

Лэрри Нэнс-младший был выбран «Лейкерс» под 27-м пиком на драфте 2015 года. За 10 сезонов он сыграл в 546 матчах «регулярки» за «Лос-Анджелес», «Кливленд », «Портленд», «Новый Орлеан» и «Атланту», набирая в среднем 7,7 очка, 6,1 подбора и 1,9 передачи за 23,1 минуты на паркете.