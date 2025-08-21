Видео
2

На Филиппинах появилась площадка с изображением Кайла Кузмы

Кайл Кузма посетил Филиппины, где открыли площадку в его честь.

Форвард «Милуоки» побывал на Филиппинах в рамках тура «KuzManila II».

В среду чемпион НБА посетил баскетбольную площадку Barangay 901 в жилом комплексе North Compound Tenement в Санта-Ане, Манила, для открытия граффити со своим изображением.

На церемонии Кузму встретили местные жители и мэр Манилы Иско Морено.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3071 голос
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Бена Хасла в соцсети X
logoКайл Кузма
logoМилуоки
logoБаскетбол - видео
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс с женой и Кайл Кузма с невестой поучаствовали в вечеринке на яхте в Сен-Тропе
810 августа, 07:53Фото
Эксперт Кевин О’Коннор о Кайле Кузме: «Сложно переключиться после четырех подряд лет поражений»
17 августа, 08:45
Кайл Кузма сменил игровой номер с 18 на 0
929 июля, 18:25
Кайл Кузма: «В прошлом сезоне играл не так, как хотел. Вернусь к основам, проведу продуктивное лето здоровым»
724 июля, 05:42
Главные новости
Леброн Джеймс отреагировал на сообщение о выводе номера Деррика Роуза из обращения
32 секунды назадФото
Товарищеские матчи. Сербия играет со Словенией, Испания встретится с Германией и другие матчи
118 минут назадLive
«Обязательно там надевай презерватив». Майкл Портер рассказал о прощальном сообщении Николы Йокича после обмена в «Бруклин»
225 минут назад
«Сакраменто» пытается обменять Малика Монка, чтобы освободить место для Расселла Уэстбрука
848 минут назад
Женская НБА. «Миннесота» сыграет в гостях с «Атлантой», «Лас-Вегас» примет «Финикс» и другие матчи
сегодня, 17:10
Дайшон Пьер подписал контракт с УНИКСом
1сегодня, 16:49
Инсайдер Джейк Фишер: «Буллс» не хотят терять Джоша Гидди, они в режиме ожидания»
1сегодня, 16:44
Матч, в котором будет выведен из обращения номер Деррика Роуза – самый дорогой по стоимости билетов в истории «Чикаго»
1сегодня, 16:33Фото
Серж Ибака об уходе Кавая Ленарда из «Торонто»: «Я не мог в это поверить»
2сегодня, 16:22
Будущее Янниса Адетокумбо остается под вопросом, «Бакс» ждут его возвращения с Евробаскета
сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Эрик Споэльстра: «Пелле Ларссон продолжит прогрессировать»
сегодня, 15:27
Крист Кумадже примет участие в предсезонном лагере «Олимпиакоса»
сегодня, 14:55
МБА-МАИ опубликовала расписание предсезонных матчей
сегодня, 14:39
Филип Шкобаль подписал контракт с «Црвеной Звездой»
сегодня, 14:32
Вадим Воронцов об уходе из «Реала»: «Понимал, что вряд ли буду прогрессировать в связи с ограниченным игровым временем»
сегодня, 14:14
«Олимпиакос» хочет предложить контракт Дэлано Бэнтону
сегодня, 11:29
Давис Бертанс о работе Луки Банки: «Мало кто из тренеров смог настолько повлиять на команду за такой короткий срок»
сегодня, 10:34
Сборная Боснии и Герцоговины приедет на Евробаскет с Нуркичем, но без Мусы, Гарзы и Кастаньеды
сегодня, 10:20
Обри Доукинс продолжит карьеру в итальянском «Удине»
сегодня, 09:51
Мэтт Томас перейдет из «Альбы» в «Гранаду»
сегодня, 09:37