На Филиппинах появилась площадка с изображением Кайла Кузмы
Кайл Кузма посетил Филиппины, где открыли площадку в его честь.
Форвард «Милуоки» побывал на Филиппинах в рамках тура «KuzManila II».
В среду чемпион НБА посетил баскетбольную площадку Barangay 901 в жилом комплексе North Compound Tenement в Санта-Ане, Манила, для открытия граффити со своим изображением.
На церемонии Кузму встретили местные жители и мэр Манилы Иско Морено.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Бена Хасла в соцсети X
