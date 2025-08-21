На Филиппинах появилась площадка с изображением Кайла Кузмы

Кайл Кузма посетил Филиппины, где открыли площадку в его честь.

Форвард «Милуоки » побывал на Филиппинах в рамках тура «KuzManila II». В среду чемпион НБА посетил баскетбольную площадку Barangay 901 в жилом комплексе North Compound Tenement в Санта-Ане, Манила, для открытия граффити со своим изображением. На церемонии Кузму встретили местные жители и мэр Манилы Иско Морено.