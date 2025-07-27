Бобби Уэбстер – основной претендент на пост президента «Торонто»

Бобби Уэбстер может занять место Масаи Уджири в руководстве «Торонто».

По данным источников в лиге, генеральный менеджер «Рэпторс» Бобби Уэбстер является основным претендентом на место Масаи Уджири на посту президента команды.

Сообщается, что Уэбстер заинтересован в повышении и пользуется уважением как в MLSE, так и в НБА .

Также клуб рассматривает кандидатуры Марка Эверсли, генерального менеджера «Чикаго», ранее работавшего в «Торонто », Чеда Бьюкенена, генерального менеджера «Индианы», Дуэйна Кейси , бывшего главного тренера «Торонто», ныне занимающего руководящую должность в «Детройте», Монте Макнэра, бывшего генерального менеджера «Сакраменто», и Кевина Притчарда, президента «Индианы».