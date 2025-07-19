Егор Демин: «Я очень хорошо осознаю себя и свои слабые стороны. Сейчас живу в «качалке»

Новичок «Бруклина» поделился текущими планами тренировок.

«Думаю, я, возможно, провожу больше времени в тренажерном зале, чем на площадке... Я очень хорошо осознаю себя и свои слабые стороны, над которыми нужно работать. Я живу в «качалке». Не расстраиваюсь, потому что знаю, сколько сил в это вкладываю. Вопрос только во времени», – сказал россиянин.

Демин принял участие в 3 матчах «Бруклина » в Летней лиге, набирая в среднем 11,3 очка (40,7% с игры, 43,5% из-за дуги), 4,3 подбора и 1,3 передачи.