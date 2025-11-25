Два миноритарных владельца «Санз» обвинили Мэтью Ишбиа в неэффективном управлении клубом

Против владельца «Финикса» подали иск, его обвиняют в неэффективном управлении.

Два миноритарных владельца «Финикса» утверждают, что Мэтью Ишбиа использует клуб как «личную копилку» и что новый владелец довел некогда прибыльную организацию до убытков. Об этом говорится в новом иске, в котором Ишбиа обвиняется в неправомерных действиях и неэффективном управлении.

Иск в суд штата Делавэр стал очередным поворотом в продолжающемся судебном разбирательстве между Ишбиа, купившим «Санз» в 2023 году у бывшего мажоритарного владельца Роберта Сарвера, и Скоттом Селдином и Энди Кольбергом, сохранившими доли во владении клубом со времен Сарвера.

В августе Селдин и Кольберг подали в суд, утверждая, что Ишбиа отказался предоставить им доступ к внутренним документам и что 2 июня 2025 года он провел телефонное совещание по финансам, «чтобы оказать давление и размыть» доли миноритарных владельцев «Финикса».

В прошлом месяце Ишбиа подал встречный иск, назвав действия Селдина и Кольберга «вымогательством».

Среди обвинений, содержащихся в последнем заявлении, Селдин и Кольберг утверждают, что Ишбиа предоставил «Санз» кредит по процентной ставке, значительно превышающей рыночную, что он продал права на название арены клуба собственной ипотечной компании, не раскрыв подробностей сделки миноритарным партнерам, арендовал у себя самого тренировочную базу команды WNBA «Финикс Меркури» по неназванным ценам и что создал новую организацию под названием «Player 15 Group», которая, по их мнению, управляет активами, по праву принадлежащими «Санз»