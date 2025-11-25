0

Джейлен Браун подумывал об уходе из «Селтикс», но Трэйси Макгрэйди посоветовал ему остаться

Джейлен Браун назвал легенду НБА, убедившую его остаться в «Бостоне».

Звезда «Селтикс» Джейлен Браун признался, что ранее подумывал об уходе из бостонской команды, но легендарный игрок НБА Трэйси Макгрэйди убедил его остаться ради возможности бороться за чемпионство.

«Бывали времена, когда мои дела в Бостоне шли неважно. Не знаю, сколько раз меня упоминали в слухах про обмен. По какой-то причине это случалось постоянно.

Брэд или кто-то еще полагал, что другие игроки лучше подходят команде, или просто они больше, не знаю. Поэтому я начал думать: «Кажется, пора уходить». Мне показалось, что я смогу найти себе более подходящий вариант, где у меня будет возможность набирать много очков, а здесь мне вроде как не дают расти.

Но Ти-Мак сказал: «Лучше оставайся, бро». А я такой: «Почему?»

Он сказал так: «Бро, просто поверь мне. Что бы ты ни делал, если ты можешь остаться, в «Бостоне» у тебя есть возможность победить. Стать чемпионом», – сказал Браун во время стрима.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: FCHWPO
logoТрэйси Макгрэйди
logoНБА
logoБостон
logoДжейлен Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
