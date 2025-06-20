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Тайриз Халибертон попросил Рика Карлайла сразу убрать его с площадки, если он будет вредить команде

Тайриз Халибертон сделал все, чтобы выйти на 6-й матч.

У разыгрывающего «Индианы» было диагностировано растяжение икроножной мышцы. Халибертон провел дни перед 6-й игрой в восстановительных процедурах, включая дыхание воздухом с высоким содержанием кислорода в барокамере под давлением и подключение ноги к аппарату электростимуляции для более интенсивного кровообращения.

Медики «Пэйсерс» работали с игроком в домашних условиях, и вся организация и агенты баскетболиста принимали общее консолидированное решение по его выступлению.

Сам Халибертон никогда не сомневался в своем намерении выйти на площадку.

«Хотел до конца бороться со своими братьями. У нас был особенный сезон, особая связь. Не простил бы себе пропуска.

Прямо поговорил с тренером, попросил его усадить меня, если я буду плохо выглядеть и мешать игре команды. Хочу быть на площадке, но куда больше хочу победить», – заключил защитник.

Так кто все же будет чемпионом НБА?28 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Indy Star
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