«Сакраменто» проявляет интерес к Малкольму Брогдону, Маркусу Смарту и Дрю Холидэю

«Кингз» ищут разыгрывающего защитника.

«Новый генеральный менеджер Скотт Перри во время своей вводной пресс-конференции сразу же подчеркнул потребность «Кингз» в усилении позиции плеймейкера, и источники должным образом связали «Сакраменто » с различными защитниками, которые, как известно, будут доступны этим летом.

Этот список включает Холидэя из «Бостона» и Маркуса Смарта из «Вашингтона» и простирается до более доступных свободных агентов, таких как Малкольм Брогдон », – пишет инсайдер Джейк Фишер.