«Сакраменто» проявляет интерес к Малкольму Брогдону, Маркусу Смарту и Дрю Холидэю
«Кингз» ищут разыгрывающего защитника.
«Новый генеральный менеджер Скотт Перри во время своей вводной пресс-конференции сразу же подчеркнул потребность «Кингз» в усилении позиции плеймейкера, и источники должным образом связали «Сакраменто» с различными защитниками, которые, как известно, будут доступны этим летом.
Этот список включает Холидэя из «Бостона» и Маркуса Смарта из «Вашингтона» и простирается до более доступных свободных агентов, таких как Малкольм Брогдон», – пишет инсайдер Джейк Фишер.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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