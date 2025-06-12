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«Сакраменто» проявляет интерес к Малкольму Брогдону, Маркусу Смарту и Дрю Холидэю

«Кингз» ищут разыгрывающего защитника.

«Новый генеральный менеджер Скотт Перри во время своей вводной пресс-конференции сразу же подчеркнул потребность «Кингз» в усилении позиции плеймейкера, и источники должным образом связали «Сакраменто» с различными защитниками, которые, как известно, будут доступны этим летом.

Этот список включает Холидэя из «Бостона» и Маркуса Смарта из «Вашингтона» и простирается до более доступных свободных агентов, таких как Малкольм Брогдон», – пишет инсайдер Джейк Фишер.

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ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
logoСакраменто
logoДрю Холидэй
logoНБА
logoМаркус Смарт
logoМалкольм Брогдон
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