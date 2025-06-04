Трехочковый Джареда Харпера выбил «Хапоэль Тель-Авив» из 1/2 финала чемпионата Израиля

«Хапоэль Иерусалим» прошел в финал национального чемпионата.

Команда выбила (86:83, 2-1) «Хапоэль» из Тель-Авива, который ранее выиграл Еврокубок и пробился в Евролигу.

Ключевым стало выступление 27-летнего защитника Джареда Харпера, который набрал 19 очков, 5 подборов, 4 передачи и 2 перехвата и забросил решающий трехочковый на последних секундах.

В финале «Хапоэль» ждет «Маккаби».