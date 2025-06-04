Трехочковый Джареда Харпера выбил «Хапоэль Тель-Авив» из 1/2 финала чемпионата Израиля
«Хапоэль Иерусалим» прошел в финал национального чемпионата.
Команда выбила (86:83, 2-1) «Хапоэль» из Тель-Авива, который ранее выиграл Еврокубок и пробился в Евролигу.
Ключевым стало выступление 27-летнего защитника Джареда Харпера, который набрал 19 очков, 5 подборов, 4 передачи и 2 перехвата и забросил решающий трехочковый на последних секундах.
В финале «Хапоэль» ждет «Маккаби».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BasketNews
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