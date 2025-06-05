Тимофей Мозгов: «Оклахома» выиграет финальную серию со счетом 4–0 или 4–1»
Тимофей Мозгов уверен в легкой победе «Тандер» над «Пэйсерс» в финальной серии.
«Ожидаю, что «Оклахома» выиграет серию со счетом 4–0 или 4–1. Считаю, что она должна в одну калитку побеждать и забирать ее.
Я просто не вижу у «Индианы» потенциала, почему она здесь может выигрывать. Даже если начнет забивать свои броски, все равно этого не хватит. Поэтому думаю, что выиграет «Оклахома». За пять или четыре матча», – сказал чемпион НБА и бронзовый призер Олимпийских игр.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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