Тимофей Мозгов: «Оклахома» выиграет финальную серию со счетом 4–0 или 4–1»

Тимофей Мозгов уверен в легкой победе «Тандер» над «Пэйсерс» в финальной серии.

«Ожидаю, что «Оклахома» выиграет серию со счетом 4–0 или 4–1. Считаю, что она должна в одну калитку побеждать и забирать ее.

Я просто не вижу у «Индианы» потенциала, почему она здесь может выигрывать. Даже если начнет забивать свои броски, все равно этого не хватит. Поэтому думаю, что выиграет «Оклахома». За пять или четыре матча», – сказал чемпион НБА и бронзовый призер Олимпийских игр.