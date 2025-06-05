Второй раз в истории НБА в финале сыграют команды с 25 и менее победами тремя сезонами ранее

«Оклахома» и «Индиана» стремительно ворвались в список лучших команд.

Тремя сезонами ранее оба клуба находились в состоянии перестройки. «Оклахома» завершила чемпионат-2021/22 на 14-м месте на Западе с результатом 24-58. «Пэйсерс» стали 13-ми на Востоке с 25-57.

Это второй раз в истории НБА , когда оба финалиста одерживали 25 и менее побед за три года до встречи в решающей серии.