«Майами» может нанять Серджо Скариоло в качестве помощника Эрику Споэльстре (Eurohoops)

Серджо Скариоло является объектом интереса «Хит».

64-летний итальянский специалист, возглавляющий сборную Испании, недавно отправился в США на собеседование.

По сведениям репортера Алекса Молины, в услугах Скариоло заинтересован «Майами », который хочет укрепить свой тренерский штаб.

Итальянец ранее уже работал в НБА в качестве помощника в чемпионском «Торонто » Ника Нерса . Скариоло считается претендентом на место во главе мадридского «Реала» на следующий сезон.