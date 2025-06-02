«Майами» может нанять Серджо Скариоло в качестве помощника Эрику Споэльстре (Eurohoops)
Серджо Скариоло является объектом интереса «Хит».
64-летний итальянский специалист, возглавляющий сборную Испании, недавно отправился в США на собеседование.
По сведениям репортера Алекса Молины, в услугах Скариоло заинтересован «Майами», который хочет укрепить свой тренерский штаб.
Итальянец ранее уже работал в НБА в качестве помощника в чемпионском «Торонто» Ника Нерса. Скариоло считается претендентом на место во главе мадридского «Реала» на следующий сезон.
Кто станет чемпионом НБА?2747 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Алекса Молины
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