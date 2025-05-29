Джордан Отт из «Кливленда» присоединится к тренерскому штабу Луки Банки в сборной Латвии

Джордан Отт получит опыт европейского баскетбола.

Ассистент Кенни Эткинсона присоединится к штабу Луки Банки в сборной Латвии на Евробаскете-2025.

Отт не имеет опыта работы в европейском баскетболе, однако сотрудничал с тренерами, хорошо знающими европейский стиль. Одним из них является сам Эткинсон, работавший в сборной Франции на Олимпиаде.

Отт, скорее всего, будет возглавлять «Кавальерс» во время Летней лиги, после чего прибудет в сборную. Специалист также собеседовался на должность главного тренера «Финикса » и остался в числе финальных претендентов на эту позицию.