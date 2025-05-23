Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» встретится с «Венецией» в 3-м матче серии

Сегодня, 23 мая, в рамках чемпионата Италии пройдет один четвертьфинальный матч.

«Венеция » примет «Виртус» в 3-й игре серии. Чемпионат Италии 1/4 финала (до 3 побед) «Виртус » ведет в серии – 2-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.