Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» встретится с «Венецией» в 3-м матче серии
Сегодня, 23 мая, в рамках чемпионата Италии пройдет один четвертьфинальный матч.
«Венеция» примет «Виртус» в 3-й игре серии.
Чемпионат Италии
1/4 финала (до 3 побед)
«Виртус» ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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