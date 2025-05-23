Билл Симмонс: «Оклахома» претендует на то, чтобы стать одной из величайших команд в истории»

Журналист The Ringer поделился ожиданиями от «Тандер».

«Не вижу, чтобы кто-нибудь мог справиться с ними. На данный они идут с показателями 78-17 по сезону.

Если посмотреть историю, то у «Чикаго» сезона-1995/96 было 87-13. Это наивысшая отметка, не уверен, что кто-то в нашей жизни побьет этот результат.

У «Лейкерс» в сезоне-1971/82 было 81-15.

У «Чикаго» в сезоне-1996/97 – 84-17.

У «Голден Стэйт» в сезоне-2016/17 – 84-16.

А затем «Филадельфия» сезона-1966/67 – 79-17.

И вот дальше эта команда «Оклахомы» с 78-17. Они все еще могут устроить 84-17. Это сделает их одной из величайших команд в истории.

Мы постоянно говорим: «Они слишком молоды… Джейлен Уильямс не тянет на вторую звезду… Не уверен в их трехочковых…»

Но если все это продолжится, то они заставят говорить о себе как о величайшей команде в истории. И что меня пугает, они становятся все лучше», – сказал Симмонс .