Остин Ривз: «Все говорят: «Лейкерс» – в пяти, но мы не слушаем все это»

Защитник «Лейкерс» подвел итоги выездного турне команды.

«Мы проиграли все четыре встречи, так что это был довольно неудачный выезд. Но, черт возьми, как и говорил Джей Джей неделю назад: «Все думают, что «Лейкерс» выиграют в пяти матчах». Мы просто не обращаем на это внимания. Мы знаем, что когда мы полностью здоровы и у нас есть все игроки, у нас есть очень хорошие шансы победить кого угодно. Вижу, как эта группа сплачивается, сосредотачивается на одной общей цели – победе.

Думаю, пятничная встреча стала прекрасным доказательством этого. Мы играли в очень ослабленном составе против действительно сильной команды с, вероятно, лучшим баскетболистом в мире, шли нос к носу и имели возможность победить, но просто не смогли правильно провести последние 50 секунд. Думаю, это то, что можно взять в качестве позитива», – сказал Ривз .

В пятницу «Лейкерс » уступили «Наггетс» – 126:131.