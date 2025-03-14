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Джон Коллинз пропустит минимум 2 недели из-за травмы голеностопа

Джон Коллинз выбыл из состава «Юты» с травмой.

Форвард получил повреждение в 4-й четверти проигранного матча с «Мемфисом». МРТ показала растяжение левого голеностопа, Коллинз выбыл минимум на 2 недели, после чего пройдет повторное обследование.

«Юта» занимает последнее место на Западе с результатом 15-51 и уже потеряла шансы на выход в плей-офф.

Травма Коллинза позволит получить больше игрового времени новичку Кайлу Филиповски и 21-летнему форварду Брайсу Сенсабо.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Юты»
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