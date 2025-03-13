«Оклахома» выиграла сезонную серию у «Бостона» 2-0 и обеспечила себе место в плей-офф

«Тандер» стали вторым гарантированным участником плей-офф.

«Оклахома» выиграла у «Селтикс» в гостях со счетом 118:112 без участия второй звезды команды форварда Джейлена Уильямса. Это вторая победа «Тандер» над действующим чемпионом в этом сезоне. Первая встреча в начале января закончилась со счетом 105:92 в их пользу.

Команда выиграла сезонную серию против одного из фаворитов текущего чемпионата.

Победа обеспечила участие «Оклахомы» в плей-офф. Команда стала второй в этом сезоне, кому это уже удалось, после «Кливленда ».

«Тандер» занимают первую строчку таблицы Западной конференции с результатом 54-12.