«Оклахома» выиграла сезонную серию у «Бостона» 2-0 и обеспечила себе место в плей-офф
«Тандер» стали вторым гарантированным участником плей-офф.
«Оклахома» выиграла у «Селтикс» в гостях со счетом 118:112 без участия второй звезды команды форварда Джейлена Уильямса. Это вторая победа «Тандер» над действующим чемпионом в этом сезоне. Первая встреча в начале января закончилась со счетом 105:92 в их пользу.
Команда выиграла сезонную серию против одного из фаворитов текущего чемпионата.
Победа обеспечила участие «Оклахомы» в плей-офф. Команда стала второй в этом сезоне, кому это уже удалось, после «Кливленда».
«Тандер» занимают первую строчку таблицы Западной конференции с результатом 54-12.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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